Leona en Roger uit Poperinge vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Roger Notebaert (88) en Leona Dequeker (85) uit de Werf in Poperinge zijn zestig jaar getrouwd. Gedurende 37 jaar baatten zij een landbouwbedrijf uit in de Helleketelweg, waar nu het paardenbedrijf De Helhoek onderdak vond.

Roger Notebaert werd geboren op 23 oktober 1936 in de St.-Sixtusstraat. “Mijn ouders waren landbouwers, en ik had vier broers en vijf zussen. Ik volgde de lagere school in het Poperingse college, en daarna trok ik nog drie jaar naar de Landbouwschool in het Klein Seminarie in Roeselare. Daarna moest ik thuisblijven om te helpen op de hoeve. Als oudste van de ‘bende’ moest ik geen soldaat zijn”, zegt Roger.

Leona Dequeker werd geboren op 19 augustus 1939 in de Helleketelweg. “Toen heette die straat nog de Cohenstraat. Mijn ouders hadden daar een hoeve, en ik heb drie broers en twee zussen. Ik volgde de lagere school in St.-Jan-ter-Biezen. Daarna studeerde ik nog drie jaar in de H. Familie in Ieper, waar ik vooral leerde naaien. Daarna bleef ik thuis om te helpen op het hof”, vertelt Leona.

“We vullen onze tijd met vrijwilligerswerk, en gaan graag fietsen”

“We trouwden op 31 oktober 1964 in de OLV-kerk, samen met mijn zus Maria, die trouwde met Urbain, de broer van Leona. Paula, de jongste zus van Leona, was pas een kleine maand eerder, op 3 oktober, getrouwd. Iedereen was dus het huis uit, en zo konden wij onze intrek nemen op de ouderlijke hoeve van Leona”, vertelt Roger.

Het echtpaar baatte er een gemengd bedrijf uit, met varkens en koeien. “We verbouwden ook hop, maar omdat we te veel werk hadden met de andere zaken, en ik begon te sukkelen met mijn knieën, stopte ik daarmee toen ik 50 jaar was. In 2001 verhuisden we naar hier in de Werf”, aldus nog Roger.

Vrije tijd

“Sinds 22 jaar ben ik vrijwilligster bij Kind en Gezin, waar ik baby’s ga wegen en meten. En wekelijks werk ik ook op donderdag bij De Wervel, waar ik mee insta voor de verdeling van allerlei goederen en voeding. Samen met Roger geniet ik enorm van het onderhouden van onze tuin, en we gaan soms fietsen. Verder gaan we kaarten bij OKRA Abele, en zijn we ook lid van EOS”, besluit Leona.

