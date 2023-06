Leona en Julien zijn diamanten paar

Leona Leenknegt (82) uit Roeselare en Julien Six (84) van Ledegem kwamen elkaar voor het eerst tegen in danszaal Patria in Izegem. Daar maakten ze kennis, ze werden verliefd, verloofd en trouwden, nu 60 jaar geleden.

Leona Leenknegt en Julien Six spraken hun jawoord uit tegenover schepen Jozef Denolf in het stadhuis van Roeselare op 14 juni 1963. Exact 60 jaar later was het groot feest in het woonzorgcentrum De Waterdam, Leona verblijft er sinds november 2020. De familie en alle residenten van haar afdeling waren aanwezig, samen met voorzitter van Motena Bart Wenes en schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie om het diamanten paar te feliciteren. Ruikers bloemen en waardebonnen werden overhandigd samen met een oorkonde met gelukwensen vanwege het koningspaar.

Julien was zijn hele loopbaan postbediende, eerst in Heule, dan in Kortrijk, nadien in Menen en vanaf 1974 tot aan zijn pensioen in Roeselare. Leona was eerst textielarbeidster bij de juteweverij Pardou-Duthoo, daarna in textielbedrijf Sint-Anna en nog later werkte ze in het restaurant van de belastingen en in de keuken van Onze Jeugd in de Iepersestraat. Het diamanten koppel woont sinds 1965 in de Ange Angillisstraat in Rumbeke.

Ze zijn de ma en pa van Filip, Miranda en Michaël. Filip is getrouwd met Veronique Van Hevel, zij wonen in Rumbeke, Miranda woont in Oostende met haar echtgenoot Johan Lacoere en de jongste zoon Michaël woont in Roeselare samen met zijn partner Olivia Da Silva Lemos. Ze zijn oma en opa van Xander, Axel, Sarah, Simon, Trixie en Otis. Samen waren ze lid van de wandelclub ‘Voetje voor voetje’ uit Gits. Julien werkt graag in de tuin en volgde ook enkele jaren tekenen en schilderen aan de plaatselijke academie. Nu en dan gaan zwemmen was een sportieve uitlaatklep.

Nu Leona in het wzc De Waterdam verblijft, komt Julien haar elke namiddag bezoeken. “Mijn ouders zeiden toen we trouwden dat we steeds aan dezelfde kant van de koord moeten trekken”, vertelt Julien, dat hebben we ons hele huwelijksleven gedaan. We gaven elkaar ook veel koorde. (AD)