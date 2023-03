Leon en Georgette klinken op gouden huwelijksgeluk

Leon Tweehuizen en Georgette Brak kregen van het gemeentebestuur felicitaties voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Hoewel van oorsprong eigenlijk ‘stropkes’, wonen de jubilarissen al vele jaren in Blankenberge.

“Mijn ma baatte in Gent een nostalgisch winkeltje uit met schoolgerief, wenskaarten en ander klein drukwerk. De wenskaarten kochten we aan in de groothandel, bij de flamboyante Georgette”, vertelt Leon. Van het een kwam het ander, en op 23 februari 1973 gaven de jubilarissen elkaar hun jawoord. Ze kregen samen een dochter Peggy, en ondertussen is er ook een kleindochter Ilona. Hoe Leon en Georgette in ’t steedje aanbelandden? “Op onze vrije rustdagen kwamen we hier graag van de gezonde zeelucht genieten”, zegt Leon, “en op een dag zagen we dat er in het centrum een goedgelegen winkelpand te koop stond.” Leon en Georgette lieten hun winkel in Gent over en verhuisden prompt naar Blankenberge, waar Georgette nog meer dan 45 jaar haar cadeauwinkeltje ‘Georgie’ – met onder meer fanartikelen van Club Brugge en Studio 100 gadgets – uitgebaat heeft in de Weststraat. Leon werkte in die periode als technisch deskundige bij de Regie der Gebouwen in Brugge. Beiden leidden ze een actief leven. Georgette zong jaren in het Rochuskoor, was liefst vijfentwintig jaar voorzitster van de handelsgebuurtekring Weststraat en daarnaast ook nog ‘marraine’ van de inmiddels ter ziele gegane Bremer Straatmuzikanten. Leon zong bij het mannenkoor Kring der XX en thans nog bij het Shantykoor Blankenberge, waarvan hij ook twaalf jaar secretaris was. (WK)