Leo en Biola vieren briljanten bruiloft

Leo Cool (89) en Biola Brabant (86) vierden dit jaar hun briljanten jubileum. Ze trouwden op 24 januari 1958. Ze werden voor hun 65ste huwelijksverjaardag door het gemeentebestuur van Lichtervelde in de bloemetjes gezet.

Leo en Biola wonen in de Torhoutstraat. Leo is afkomstig van de Kwaplasstraat in Torhout waar zijn ouders een kruidenierswinkel hadden. Biola is een Lichterveldse, meer bepaald van de Duifhoek.

Het koppel heeft drie kinderen. Leo werkte als houtbewerker. Hij werkte achtereenvolgens bij zetelmakerij Roose in de Statiestraat – waar nu de Lidl is – bij Aluminium Claeys en in de Meubelstore in Torhout, waar hij voornamelijk eetplaatsen, stoelen en kasten maakte.

Biola werkte in de keuken in de normaalschool in Torhout, waar ze volgens zoon Rik vooral aardappelen pitte. Maar Biola deed ook de afwas en het schoonmaken van de slaapcabines. “Houten boxen in één grote zaal, afgescheiden door gordijnen. Ik zie het nog zo voor me”, lacht Rik. “Als kind mochten wij mee met ons moeder en speelden we in de boxen.” Later bleef Biola thuis om het huishouden te doen.

Vinkenier

“Leo is al vele jaren een vinkenier, en als het geen vinkenseizoen is, gaat hij wekelijks naar het voetbal kijken in Lichtervelde”, vertelt Rik. “Biola gaat graag de baan op. Zeker vijf op zeven dagen in de week gaat ze op stap voor een koffie met een pannenkoek of wafel. Ze hebben een goed leven en nemen het ervan, en dat ze groot gelijk hebben.” (Jenka Watteny)