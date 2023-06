Lena en Paul uit Roeselare vieren 60 jaar huwelijksgeluk

Lena Commeyne en Paul Vandenbroucke vierden onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze zijn met twee dagen verschil geboren in Roeselare, op 19 en 21 juni 1937. Ze lagen dus op hetzelfde moment in dezelfde materniteit. Ze wonen beiden reeds heel hun leven in Roeselare en leerden elkaar later kennen op de ‘fancy-fair’ in Hooglede.

Paul werkte zijn hele loopbaan (45 jaar) bij Molens Vanhollebeke als meester-maalder. “Hij was de drijvende kracht bij de opbouw en groei van de molens en sterk gewaardeerd in de sector van de maalderij. Hij was een bekend figuur in de bakkerijsector en bij de toeleveringsbedrijven. Hij volgde belangrijke contacten op, onder andere met het leger. Hij ging zijn kennis jaarlijks bijschaven in Duitsland en volgde ook vormingen in Zwitserland. Papa is daar zeer fier op. Hij werkte hard en veel”, zegt zijn dochter An.

Lena werkte als bediende bij Metaalwaren De Meester op de markt tot de geboorte van haar eerste kind Hilde en dit mag letterlijk genomen worden. Op haar laatste werkdag werd Hilde geboren. Daarna werd ze huismoeder en zorgde ervoor dat het huishouden perfect draaide. Ze maakte zelf kledij, zorgde voor lekker eten en werkte in de tuin.

Familiefeesten

“Ze was er steeds als wij uit school kwamen en er wachtte ons steeds een vieruurtje. Als dat pannenkoeken waren, roken we dat reeds van ver”, vervolgt An. “Ongeveer tien jaar geleden zijn ze verhuisd van hun huis in de Schierveldestraat naar een appartement op De Munt. Dat was geen evidente beslissing, maar een stap waar ze uiteindelijk zeer tevreden over zijn. Vanop hun balkon kijken ze geamuseerd naar de passage. Een keer gaan eten, een pannenkoek gaan smullen en voor papa zijn dagelijkse wandeling met een sigaar.”

“Mama en papa zijn zeer preus op hun kinderen Hilde, Leen en mezelf. Ook op de kleinkinderen Olivier, Miguel, Febe, Sarah, Arne, Lander en Amber, hun achterkleinkinderen Louiza, Baptiste, Jules en Jef, en hun drie schoonzonen. Vooral het feit dat we onderling goed overeenkomen doet hen veel plezier.” Familiefeesten zijn momenten om te koesteren, zeker ook het feest voor 60 jaar huwelijk, waar schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie in Koers van de partij was om Lena en Paul namens de stad en het koningshuis te feliciteren. (AD)