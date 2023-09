Lena en Herman vieren hun briljanten huwelijksverjaardag

Lena Verhaeghe (89), afkomstig uit Kachtem, en Herman Soete (91), uit Houthulst, huwden op het gemeentehuis van Kachtem op 12 april 1958. Ze vierden hun briljanten huwelijksverjaardag in aanwezigheid van burgemeester Kris Declercq bij hun jongste zoon Francis in de Iepersestraat.

“We leerden elkaar kennen op een huwelijksfeest van mijn zus in Izegem”, vertelt Lena. “En meer dan 65 jaar later zijn we nog steeds een gelukkig koppel. We verstaan elkaar zonder te spreken.” Herman was als jonge man vertegenwoordiger eerst bij de Drie Molens, een bedrijf van pudding in Boom, nadien bij de Nederlandse firma ERDAL waar hij schoonheids- en onderhoudsproducten verkocht aan schoenmakers en drogisterijen. Daarna startte hij samen met zijn echtgenote Lena een eigen groothandel in Kachtem van droog- en zijdebloemen, geboorteartikelen, kerstartikelen… onder de paraplu Groothandel Soete. Lena hielp mee, samen met een aantal medewerksters, in het atelier bij het vervaardigen van zijde- en droogbloemen. In 2006, ruim voorbij hun pensioen, werd de zaak stopgezet en verhuisde het koppel naar een appartement in de Meensesteenweg. Vanaf dan had Herman tijd om te schilderen op doek en Lena voor handwerk. Ze zijn de ouders van Filip, Carel en Francis. Carel woont in Rumbeke en de twee andere zonen in Roeselare. Er zijn ondertussen tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Ze waren lid van het Davidsfonds in Kachtem en van VLAS (Vlaamse Actieve Senioren) in Roeselare. Ze hebben ook veel gereisd voornamelijk met de auto.

Samen gelukkig zijn

“We hopen nog samen gelukkig te zijn voor de tijd die ons nog gegund is”, zeggen beide luidop. Want het kan snel verkeren. Immers in februari van dit jaar zijn we beide gevallen bij het oprijden van een stoeprand met de rollator van Lena. Ik brak mijn kunstheup en Lena had verschillende kneuzingen, we werden samen in het ziekenhuis AZ Delta opgenomen. Gelukkig is alles, na een lange revalidatie, goed gekomen. (AD)