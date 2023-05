Lea en Raymond vieren diamanten bruiloft

Lea en Raymond Note-Bonny vierden, samen met een delegatie van het college van burgemeester en schepenen hun diamanten bruiloft. Het koppel uit Mannekensvere deelt al 60 jaar een rijk leven met elkaar. Burgemeester Jean-Marie Dedecker en de schepenen Natacha Lejaeghere en Dirk Depoortere brachten hen een bezoek op de Brugsesteenweg 82. Lea en Raymond huwden in Mannekensvere op 23 april 1963. Lea werd er geboren in 1940. Raymond is afkomstig uit Westende en werd in 1941 geboren. Raymond was tijdens zijn actieve loopbaan loodgieter. In 1996 ging Raymond met welverdiend pensioen. Lea was huisvrouw en nam het management van het huishouden en de drie kinderen op zich. Ondertussen hebben Lea en Raymond vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Raymond was een fervent zanger in het plaatselijke koor en je vond hem tijdens vrije uren steevast in zijn ‘hof’. Hij is trouwens nog altijd een fervent tuinier. Lea houdt dan weer van handwerk en naaien. Hun simpel, maar goeie recept voor een lang en gelukkig leven samen luidt: Elkaar graag zien en liefhebben. (GK/foto LC)