Laurianne en Patrick een gouden paar

Patrick Desloovere (71) en Laurianne Couckuyt (69) werden door het stadsbestuur gehuldigd naar aanleiding van hun gouden jubileum. Het gouden paar woont in ’t Stroomke in Geluwe en heeft een dochter Dorothee. Daarnaast zijn er twee kleinkinderen: Nora en Isaac. De jubilarissen zijn jeugdvrienden, ze woonden tien huizen van elkaar. Op zijn zestiende begon Patrick te werken als grensarbeider bij Sion in Wervicq-Sud. Na zijn legerdienst werkte hij van 1970 tot 1984 voor het staalbouwbedrijf Denutte. Nadien was Patrick tot het einde van zijn loopbaan aan de slag bij metaalbouw Demeester in Heule. Laurianne begon ook te werken op haar zestiende, in textielfabriek Descamps in Frankrijk. Ze bleef er tot 1996 en was daarna nog vijftien jaar poetsvrouw in woonzorgcentrum Het Pardoen. De hobby’s van Patrick zijn rondtoeren met de motorfiets, wandelen, tekenen en schilderen. Laurianne gaat graag zwemmen, wandelen en fietsen. Ze gaat ook vaak helpen bij haar dochter thuis. (EDB/foto ZB)