Laurent en Martine uit Menen zijn een gouden echtpaar

Samen met heel wat familie en vrienden zijn Laurent Wittouck en Martine Leyn zaterdag ontvangen op het stadhuis van Menen naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag.

Laurent Wittouck (71) werd geboren in Menen op 16 december 1950. Hij werkte als houtbewerker bij Krock Zetelgeraamten, van 1966 tot in 2010. Zijn hobby is het volgen van voetbal.

Martine Leyn (70) werd geboren op 21 november 1952 in Menen. Zij was onthaalmoeder.

Laurent en Martine leerden elkaar kennen in danscafé De Far-West op Ons Dorp. Ze trouwden op 24 november 1972 in Menen. Ze kregen vijf kinderen: Annick, Anja, Marjorie, Ilanka en Christophe. Sander, Matthias, Iowana en Jonas zijn hun vier kleinkinderen.

De gouden jubilarissen wonen in de Overwinningsstraat 5.

