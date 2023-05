Laurent en Juliette vieren gouden jubileum

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag werden 72-jarige Laurent T’Kindt en de 76-jarige Juliette Vandemalle gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Ze ontvangen naast het diploma van het koningshuis ook een bloemetje. Laurent is geboren te Kruishoutem en Juliette te Waregem. Ze leerden elkaar kennen in de dancing Tabarin in Machelen. Ze trouwden op 16/02/1973 en wonen nu in de Waalstraat te Zulte. Het gouden echtpaar kreeg 2 kinderen en 1 kleinkind.Laurent werkte bij de Anglo Belge en ook nog in een schoenbedrijf en Juliette werkte bij Lys Yarns.Laurent en Juliette gaan in hun vrije tijd toeren met de motor. (MV/foto MV)