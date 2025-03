Koppels trouwen 65 jaar geleden op dezelfde dag en ontmoeten elkaar opnieuw voor viering huwelijksverjaardag: “Ik had haar eerst niet herkend”

Op 19 maart 1960 stapten Roger Nieuwenhuyse (84) en Suzanne Messeine (82) in het huwelijksbootje. Het toeval wil dat diezelfde dag ook René Vansteenkiste (82) en Janine Vanden Buys (78) trouwden. 65 jaar later zaten ze samen in het Oostendse stadhuis om hun briljanten jubileum te vieren.

Per toeval

Een heuglijke dag was het die 19de maart in het jaar ’60. Beide koppels hadden er lang naar uitgekeken en eindelijk was het zover. “Bijna waren we die zaterdag niet getrouwd geweest”, vertelt Roger. “Eigenlijk zouden we de woensdag getrouwd zijn geweest. Maar omdat mijn papieren van het leger naar Duitsland gestuurd werden in plaats van naar het gemeentehuis van Stene, kreeg ik telefoon dat we niet konden trouwen.”

Eigenlijk waren beide koppels op een andere dag getrouwd geweest. “De donderdag kregen ik uiteindelijk toch mijn papieren en dus besloten we om op zaterdag in het huwelijksbootje te stappen. Het waren alleszins spannende momenten”, aldus Roger.

Zowel Roger en René als Suzanne en Janine kenden elkaar al voor ze hun jawoord gaven. “De mama van Suzanne hield café op de hoek van de straat waar ik woonde”, vertelt Janine. “Zo kenden we elkaar, we gingen geregeld samen uit, samen met onze gemeenschappelijke vriendin Angele. Ook René en Roger kenden elkaar, van de vogelpik.”

De verrassing was dan ook groot toen ze die 19de maart 1960 elkaar tegen het lijf liepen in het gemeentehuis van Stene. “Wij kwamen buiten uit de trouwzaal, toen zij klaarstonden om hetzelfde te doen”, blikt Roger terug. “We wisten het niet van elkaar, hé We waren wel bevriend, maar niet in die zin dat we op elkaars huwelijk aanwezig zouden zijn. Het was eerder zoiets als van elkaar tegen het lijf lopen en een praatje maken, zoals die trouwdag 65 jaar geleden.” (lacht)

Geschiedenis herhaalt zich

65 jaar later, enkele dagen voor 19 maart, lopen beide koppels elkaar opnieuw tegen het lijf. Deze keer tijdens een huldiging in het Oostendse stadhuis voor de viering van hun briljanten huwelijksverjaardag. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik Suzanne niet herkend had”, is Janine eerlijk. “Het was al een hele poos geleden dat we elkaar gezien hadden. Maar toen we doorhadden dat het die Suzanne was die op dezelfde dag getrouwd was, was het duidelijk dat het leek alsof het gisteren was.”

“Wie weet zitten we hier binnen vijf jaar opnieuw samen”, klinkt het nog.