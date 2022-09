Koppel dat in Australië woont, komt naar Hooglede om elkaar jawoord te geven

Op 24 september stapten Ans Debruyne (31) en Timothy Felstead (35) in het huwelijksbootje. Het pasgetrouwde koppel leerde elkaar 11 jaar geleden kennen in Manchester. Timothy is afkomstig uit Sidney, waar het koppel ook woont. Toch stappen ze naar het Hoogleeds gemeentehuis om hun jawoord uit te spreken.

Ans en Tim leerden elkaar in september 2011 kennen tijdens een uitwisseling in het Verenigd Koninkrijk. “Ik trok vanuit Hooglede naar Manchester op Erasmusuitwisseling en ook Tim deed er een uitwisselingsproject. De vonk sloeg over toen we naast elkaar op de schoolbanken zaten. We raakten aan de praat, maar vergaten nummers uit te wisselen. Na een week zagen we elkaar toevallig terug tijdens een housewarming en we zijn elkaar nooit meer uit het oog verloren”, vertelt Ans.

“We werden een koppel en de rest van het semester hadden we een ‘normale’ relatie. Tot in januari 2012 de uitwisseling op zijn einde liep. Ik trok richting België en hij keerde terug richting Australië. De jaren daarop hadden we een langeafstandsrelatie. Ik trok in de zomer van 2012 voor het eerst naar Australië waarop hij begin 2013 naar België kwam. De periodes daartussen skypeten we voortdurend. Tim verhuisde in 2014 naar België en we woonden drie jaar lang samen in Antwerpen. In augustus 2017 beslisten we om definitief naar Australië te gaan wonen.”

Beroepshalve werkt Tim als advocaat bij Hyundai Australië. Ans werkt bij de krant Het Nieuwsblad als nachtelijke webredacteur. “Ik werkte in België al voor de krant en toen we beslisten om naar Australië te verhuizen heb ik gevraagd of ik nog iets voor hen kon betekenen vanuit het buitenland. Aangezien ik wakker ben, terwijl het hier nacht is, kan ik de website bijhouden.”

Oponthoud door corona

“Een jaar na onze verhuizing brak de coronagolf uit waardoor we drie jaar niet naar België konden komen. We zijn ondertussen verloofd sinds 2020 en we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier in het huwelijksbootje te treden. Er komt zeker nog een plechtigheid in Australië in 2024, wanneer mijn familie naar Australië afreist. We zijn trouwens ook hier omdat mijn zus Bo twee weken voor ons huwde, dus september was een echte feestmaand voor onze familie”, aldus globetrotter Ans Debruyne.