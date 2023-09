Koningin Mathilde duikt plots op bij adellijk huwelijk: “Wat een innemende dame!”

In de kerk van Oostkerke bij Damme vond de inzegening plaats van het huwelijk van Renaud van der Elst, een telg uit de adellijke familie die er het kasteel bewoont. Een opgemerkte gaste tijdens de receptie in de tuin van het kasteel was koningin Mathilde. Ze maakte er tijd voor een praatje met Louis Vande Velde, die ooit tuinier van het kasteel was maar twintig jaar geleden in een rolstoel belandde.

Op de zonovergoten zaterdag 9 september werd de Sint-Kwintenskerk in Oostkerke, waar in principe geen eucharistievieringen meer plaatsvinden, nog eens in gebruik genomen. De reden daarvoor was de inzegening van het huwelijk van Renaud van der Elst, een telg uit de adellijke familie die al jarenlang eigenaar is van het Kasteel van Oostkerke, met de uit Taiwan afkomstige Cynthia Wu. Renaud van der Elst is een broer van Robert van der Elst, die quasi permanent het kasteel bewoont, en de zoon van baron en barones François van der Elst – deze laatste met Danielle Lamot als meisjesnaam. Renaud heeft ook een zus, die in Schotland woont.

Bruidegom Renaud bracht zijn jeugd gedeeltelijk door in het Kasteel van Oostkerke, maar woont en werkt nu in Zwitserland, waar hij een leidinggevende functie bekleedt in het bedrijfsleven. Zijn echtgenote Cynthia Wu is afkomstig uit Taiwan, waar haar familie actief is in de politiek en het zakenleven, en ze zetelde ook zelf een tijd in het parlement van Taiwan.

Kosten noch moeite

Voor de kerkelijke viering – die een huwelijksinzegening was en geen officieel kerkelijk huwelijk, gezien de bruid van een andere geloofsovertuiging is – waren alvast kosten noch moeite gespaard. De bekende Brugse florist en decorateur Frederiek Van Pamel stond in voor de aankleding van de kerk. Daarnaast zorgden onder meer organist Matthias Lecompte, het koor van de La Cambre Abdij, het Orchestre de Chambre de Wallonie String Quartet en sopraan Juliette Allen voor erg gesmaakte muziek.

Na de viering in de kerk vond in de kasteeltuin een garden party plaats, waar tientallen genodigden genoten van champagne, gin, oesters en andere fijne hapjes. De verbazing was groot toen plots ook koningin Mathilde opdook op de receptie. Geheel onverwacht was haar aanwezigheid echter niet, want de koninklijke familie onderhoudt al jarenlang goede banden met de familie van der Elst. In een ver verleden zouden koning Albert en Paola, toen nog prins en prinses, in het kasteel van Oostkerke overnacht hebben. En ook de jongere generaties van beide families bleven de contacten onderhouden.

Inzet voor parochie

Het spreekt voor zich dat heel wat aanwezigen een praatje wilden maken met de koningin. Daarin is alvast Anita Van Ammel uit Oostkerke geslaagd. Ze was samen met haar man Ghislain Desmet uitgenodigd omwille van hun inzet voor de parochie, meer bepaald het beheer van de kerk.

“Wij stonden er onder meer in het gezelschap van Louis Vande Velde, een landbouwer op rust uit Oostkerke die bijna twintig jaar geleden ongelukkig ten val kwamen toen hij bomen aan het snoeien was aan de Krinkeldijk”, vertelt Anita. “Het zag er aanvankelijk heel slecht uit, hij belandde in een coma en verbleef maandenlang in het ziekenhuis. Uiteindelijk haalde Louis het, maar hij moet zich in grote mate behelpen met een elektrische rolstoel om zich te verplaatsen. Wij hebben hem en zijn familie toen bijgestaan in die moeilijke tijden. Louis heeft ook een band met het Kasteel van Oostkerke, want hij onderhield er jarenlang de tuin.”

Heel vriendelijk

“Ik benaderde de koningin met de vraag of ze tijd had voor een moedgevend praatje met iemand. Ze was heel vriendelijk, en nadat ik me had voorgesteld is ze me direct gevolgd tot bij Louis. De koningin luisterde naar zijn verhaal en Louis vertelde haar ook dat hij, toen hij meer dan twintig jaar geleden nog in de tuin van het Kasteel in Oostkerke werkte, haar en Filip er had gezien, toen ze nog niet getrouwd waren. De koningin zei zich te herinneren dat ze er toen inderdaad geweest was met Filip”, gaat Anita verder.

“Het was zowel voor Louis als voor mijn man en mezelf een heel mooie ontmoeting met de koningin, die ik me zal herinneren als een zeer toegankelijke en innemende dame.”