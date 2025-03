Koers bracht diamanten Leo en Magda samen

Het echtpaar Leo Verkindere-Magda Kerkhof vierde zijn diamanten huwelijksjubileum. Leo Verkindere (82) was indertijd twee jaar beroepsrenner in het team van de onlangs overleden legendarische wielrenner Rik Van Looy. Nadien ging hij aan de slag als chauffeur bij het transportbedrijf Maes in Gits. Magda Kerkhof (80) werkte in het Heilig Hart Ziekenhuis in Roeselare en bij Familiehulp. Leo en Magda werden een koppel toen Magda naar een koers ging kijken waaraan Leo deelnam. Het koppel huwde op 16 maart 1965 voor zowel de wet als de kerk. Ze hebben drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Leo en Magda zijn allebei lid van seniorenvereniging Okra. (BCH/foto JCR)