Kimberly en Stijn geven hun jawoord aan de verlaagde Leieboorden: “Een primeur in Kortrijk”

Vrijdagnamiddag vonden de eerste buitenhuwelijken aan de Leieboorden in Kortrijk plaats. Kimberly Tremerie en Stijn Declercq kregen de primeur. Schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) verbond hen in de echt.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Trouwen in open lucht kan sinds kort in Kortrijk aan de Leieboorden, kant Broelkaai. Het kan op elke laatste vrijdag van de maand van april tot en met september. “Het is een uitgelezen locatie die tot de verbeelding spreekt”, aldus de schepen die zelf de schikking ontwierp van het decor: verse bloemen, rode loper, witte stoelen en zwarte kussentjes op de trappen: alles stijlvol, sober en elegant.

Echte beleving

“De koppeltjes zijn niet verplicht, wij bieden het aan”, zegt de schepen. Kimberly Tremerie (28) en Stijn Declercq (30) namen het aanbod aan. “Het is zeer mooi opgesteld: klasse. Het is ook een mooie omgeving en een mooi kader, een echte beleving”, aldus de bruid.

“Het is prachtig, een ervaring in open lucht. Het is beter dan verwacht, maar ik wist niet wat ik er moest van verwachten. Zeer mooi. Het is voor herhaling vatbaar (lacht), ik bedoel … met dezelfde vrouw dan, binnen 10 jaar of zo”, zegt Stijn.

JVGK

Het koppel kreeg enkele geschenken van de stad en de primeur van een nagelnieuw trouwboekje met zwarte harde kaft. “Er is ruimte voor meer foto’s”, zegt de schepen. Kimberly en Stijn trouwden in het gezelschap van hun kindjes Chase en Isy, familie en vrienden. Stijn werkt bij Woodstoxx als parketplaatser en Kimberly is zelfstandige bij Thuisverpleging Optizorg. Ze leerden elkaar 10 jaar geleden kennen.

Een tweede koppel gaf elkaar een halfuurtje later. hun ja-woord. Kimberly Vincke (34) en Samuel Potvin (33) waren opgetogen met het decor. “Een unieke ervaring op een van de mooiste plekken van Kortrijk”, luidt het.

Nog andere locaties

In de trouwzaal van het stadhuis kost een huwelijk 30 euro. Langs de Leieboord is het 130 euro. “Momenteel zijn er de komende weken en maanden 10 huwelijken in open lucht gepland. In september zijn er al 3. We zijn erg blij dat de mensen tevreden zijn met dit aanbod”, aldus de schepen die nog meegeeft dat in september de huwelijken in open lucht geëvalueerd worden.

“Als het aanslaat gaan we op zoek naar nog locaties, ook in de deelgemeenten.”