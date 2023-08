Kermis Zulte bracht briljanten paar Remi en Marie-José samen

Remi Desmet (90) en Marie-José Withouck (86) hebben tijdens een receptie op het gemeentehuis van Olsene hun briljanten huwelijksjubileum gevierd.

Remi werd geboren in Gottem en Marie-José in Olsene. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Zulte en trouwden in Zulte op 17 juli 1958.

Vleesverwerking

Nu wonen ze in de Zaubeekstraat in Zulte. Ze hebben drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Remi was actief in de vleesverwerking en Marie-José was huisvrouw. Remi was een fervent duivenkweker en Marie-José hield zich vooral bezig met de kinderen. (MV)