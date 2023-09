Katia en Carlos vieren hun gouden huwelijksjubileum

Katia De Bergh (71) uit Roeselare en Carlos Van Landeghem (74) uit Izegem spraken op 10 augustus 1973 hun jawoord uit tegenover schepen Albert Biesbrouck op het stadhuis van Roeselare. Vijftig jaar later werden ze door schepen Nathalie Muylle in restaurant De Ooievaar namens de stad en het koningshuis gefeliciteerd.

Het gouden koppel leerden elkaar kennen tijdens een thé dansant in de fuifzaal boven de firma Lebon in de Noordlaan. Carlos volgde het middelbaar in het Klein Seminarie en studeerde nadien af als industrieel ingenieur scheikunde. Hij werd later projectingenieur verkoop en ontwerp van machines voor slachtafval en extractie van palmolie bij de firma VDK. Na het faillissement in 1985 richtte hij samen met enkele collega’s de firma Rentec in Pittem op, dat in dezelfde sector als VDK actief was. Dit bedrijf werd nadien aan een investeringsmaatschappij verkocht en is nog steeds up en running. Katia studeerde voor medisch secretaresse en werkte tot 2008 op het medisch secretariaat van het stedelijk ziekenhuis, later op de dienst facturatie.

Water bij de wijn

Hun enige zoon Chris woont met zijn partner Inne Stynen afwisselend in Roeselare en Geel. Het gouden koppel zelf woont in een knus gelijkvloers appartement in de Louis Tandtstraat. Ze verblijven vaak in hun tweede stek aan zee in Nieuwpoort. Beide zijn fanatieke supporters van Knack Roeselare. Carlos was in een ver verleden atleet en ook bestuurder bij AVR, de Atletiek Vereniging Roeselare. Katia vindt ontspanning in het lezen van boeken. Van het leven genieten en op tijd en stond figuurlijk water bij de wijn doen, zijn naar eigen zeggen hun recepten voor een halve eeuw huwelijksgeluk. (AD)