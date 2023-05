Karel en Maria uit Middelkerke delen al 65 jaar lief en leed

Maria en Karel Houthuys – Vervloet vierden, samen met een delegatie van het college van burgemeester en schepen, op zaterdag 6 mei hun briljanten bruiloft.

Het koppel uit Middelkerke deelt al 65 jaar een rijk leven met elkaar. Maria en Karel huwden op 5 mei 1958. Maria werd in 1938 geboren in Mechelen. Karel, geboren in 1937, is afkomstig uit Hofstade. Karel was tijdens zijn actieve loopbaan gerant en werkte tot zijn 80ste in bijberoep. Maria was naaister.

Maria en Karel kregen drie kinderen. Ondertussen hebben ze twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Karel is een fervent sportliefhebber. Vroeger heel actief, nu iets rustiger aan de biljartafel of de petanquebaan. Maria houdt nog altijd van handwerk en naaien.

(PG)