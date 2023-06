Karel en Jenny delen al 60 jaar lief en leed

Karel De Doncker (81) en Jenny Asserbe (83) vierden op 18 mei hun zestigste huwelijksverjaardag. Beiden zijn afkomstig uit het Antwerpse – zij van Borgerhout, hij van Wilrijk. “Jenny werkte als stenotypist, ikzelf was heel mijn leven plaatbewerker. We leerden elkaar kennen in een Antwerpse discotheek; ik ging er Jenny halen om te dansen”, vertelt Karel. Karel en Jenny kregen samen drie dochters: Nancy werd geboren in ‘65, Sonja in ‘66 en Ann in ‘72. Er volgden acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. (WK/foto WK)