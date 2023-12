Justin (32) verrast vriendin tijdens Sint-Barbarafeest in Komen met… huwelijksaanzoek: “Niet zien aankomen”

December is traditioneel de maand waarin zowat alle brandweerkorpsen van het land Sint-Barbara vieren. In Komen-Waasten werd het feest aangevuld met een wel erg aparte gebeurtenis.

Na de toespraak van de korpsoverste vroeg Justin Fontaine (32), ondertussen reeds dertien jaar vrijwilliger, het woord. In een bomvolle zaal richtte hij zich tot zijn vriendin Elodie Dhalluin (35) en ging hij op de knie zitten.

‘Ja’

Wat volgde was een sprookjesachtig huwelijksaanzoek. Elodie zei ja en barstte in tranen uit. “Ik ben diegene die alles graag regelt en organiseert maar dit had ik totaal niet zien aankomen”, klonk het bij de ontroerde toekomstige bruid. “De vrouwen van de brandweerlieden kregen allemaal hun Sint-Barbara cadeau en toen ik hoorde dat er nog een speciaal geschenk volgde, wist ik niet waar ik het had.” Het huwelijk staat gepland voor 2025.