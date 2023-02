Jules en Jeannette zijn een diamanten paar

Jules Vanderbeken (83) en Jeannette Rapoye (70), wonende in de Merellaan, vierden hun zestigste huwelijksverjaardag. Een ontvangst in het gemeentehuis, met familie en vrienden erbij, zorgde samen met een warm huldewoord van de burgemeester voor een feestelijk moment. “Jules zette zich in voor sport en politiek. Jeannette is een bekende accordeoniste en beiden zijn geliefd en gewaardeerd in de gemeente.” Jules zetelde 12 jaar in de gemeenteraad en was 25 jaar wedstrijdleider tijdens de kerstcorrida. Op verschillende plaatsen in de gemeente organiseerde hij loopwedstrijden. De jubilarissen kregen drie kinderen (Kurt, Koen (+) en Kathleen) en er zijn vijf kleinkinderen. Na het voorlezen van de gelukwensen van de vorsten, de bladzijde in het guldenboek en de overhandiging van de geschenken, werd geklonken op het diamanten huwelijksgeluk van Jules en Jeannette. (MVD/foto MVD)