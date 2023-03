Jules en Irène vieren gouden bruiloft

Op 23 februari mochten Jules Helsen en Irène Beerens 50 huwelijkskaarsjes uitblazen. Hoewel het echtpaar Kempense roots heeft, kozen ze uiteindelijk voor De Panne als hun definitieve stek om er volop van hun pensioen te genieten. Jules Helsen (70) is geboren in Herentals en het was ook in de Kempen dat Cupido zijn liefdespijlen afschoot toen Jules er zijn toekomstige echtgenote ontmoette. Irène Beerens (70) is geboren in Laken, maar na hun huwelijk vestigde het jonge stel zich in Westerlo. Irène maakte zich verdienstelijk als zorgzame huisvrouw en bleek ook een uitstekende kokkin te zijn. Jules zorgde voor brood op de plank als projectleider en veiligheidscoördinator. Als enig kind in het gezin kreeg zoon Bart alle aandacht. Bart woont nu in Zottegem en zorgde voor het nageslacht met vier kleinkinderen. Jules en Irène vervelen zich geen seconde aan zee. Tijdens hun vele wandelingen ademen ze met volle teugen de gezonde zeelucht in, maar ze houden ook van een spelletje bridge. Als het geen wandelweer is, worden de schilderpenselen bovengehaald. (MVO)