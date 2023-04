Jozef en Gerda vieren hun gouden huwelijksjubileum

Jozef Vanacker en Gerda Alexander uit de Glasstraat mogen dit jaar hun gouden huwelijksjubileum vieren. Jozef en Gerda werden een koppel op een openluchtbal in Veurne.

Jozef Vanacker (74) begon zijn beroepsloopbaan als metaalarbeider bij de firma Vanpeteghem. Hij werkte ook bij New Holland en schakelde nadien over naar de bouw. “Ik was gedurende de laatste 14 jaar van mijn loopbaan als bekister bij De Coene Construct aan het werk”, vertelt Jozef. Echtgenote Gerda Alexander (69) werkte eerst bij een dierenarts in Veurne en ging nadien bij de bekende koekjesfabrikant Jules Destrooper in Lo werken. Jozef en Gerda werden een koppel op een openluchtbal in Veurne ter gelegenheid van de verkiezing van de oogstprinses. Ze huwden op 23 maart 1973 voor zowel de wet als de kerk. Het koppel heeft twee zonen. Ondertussen zijn er ook al drie kleinkinderen. In hun vrije tijd gaan Jozef en Gerda graag wandelen. Ze zijn allebei lid van wandelclub WSV De Colliemolen uit Oostnieuwkerke. Jozef is ook actief bij biljartclub Warden Oom in Hooglede en de biljartclub van dienstencentrum Ten Elsberge in Roeselare. Daarnaast is Jozef ook al 25 jaar chauffeur bij de Stadense Minder Mobielen Centrale. Hij was er één van de eerste chauffeurs. (BCH)