Jozef en Agnes vieren diamanten jubileum

Jozef Nachtergaele (86) en Agnes Martens (84) vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel trad zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze werden ontvangen in het gemeentehuis van Dentergem. Jozef en Agnes huwden in 1963 in Vinkt, waar Agnes woonde. Jozef was afkomstig van Gottem. Het landbouwersgezin was meer dan dertig jaar actief in Frankrijk. Het gezin telt vijf kinderen, waarvan zoon Hans de boerderij in Frankrijk verder uitbaat. Er zijn intussen zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Er is ook al een viergeslacht. Het koppel woont momenteel in de Oeselgemstraat in Wakken. (vadu/foto vadu)