Josephina en René vieren gouden jubileum

Josephina Vanmalcot (80) en René Vanhove (82) trouwden 50 jaar geleden op 27 april 1963. Ze werden op 2 juni verwelkomd door het gemeentebestuur van Lichtervelde in De Ploeg naar aanleiding van hun gouden jubileum. René is afkomstig van Tremelo. Josephina is afkomstig van Werchter. Samen woonden ze in Kortrijk, maar sinds het pensioen van René verhuisden ze naar Lichtervelde, dichter bij de zoon. Josephina en René leerden elkaar kennen op een bal in Tremelo. Ze hebben één zoon, Stephan en drie kleinkinderen, Sarah, Giebe en Ruben. René was vroeger regioverantwoordelijke bij De Lijn. Zijn hobby’s zijn tuinieren in zijn siertuin en moestuin. Hij is al twaalf jaar vrijwilliger in de cafetaria van De Ploeg. Zijn echtgenote Josephina heeft vroeger veel kleren genaaid voor het gezin en deed borduurwerk. (JW/foto Kurt)