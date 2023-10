Joseph en Maria vieren 60 jaar huwelijksgenot

Op 2 oktober 2023 vierden Joseph en Maria Quintens-Haeghebaert hun zestigste huwelijksverjaardag, goed voor een diamanten jubileum. Schepen Bert De Brabandere feliciteerde het echtpaar namens het gemeentebestuur. Joseph en Maria zijn geboren en getogen in Knokke-Heist. Ze waren landburen in Westkapelle en leerden elkaar zo kennen. De vonk sloeg over en het koppel kreeg drie kinderen samen: Nicole, Els en Patrick. Ondertussen hebben Joseph en Maria ook vier kleinkinderen. Het echtpaar runde samen een landbouwbedrijf op de Dikkedijk. Daarnaast was Joseph ook 30 jaar lang rattenvanger voor de gemeente. In hun vrije tijd ging Joseph graag wandelen en danste Maria bij de gepensioneerden. Nu genieten ze vooral van de rust en een kopje koffie op een terrasje. (HH/gf)