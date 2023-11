José en Rita vieren gouden huwelijksverjaardag

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden de 71-jarige José Vandenheede en de 70-jarige Rita Gevaert gehuldigd tijdens een receptie doorhet gemeentebestuur van Zulte.

José werd geboren in Waregem en Rita in Deinze. Ze leerden elkaar kennen in de Steeple-Chase in Waregem.Ze trouwden op 21 september 1973 in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg twee kinderen en drie kleinkinderen. Het koppel woont nu in de Zaubeekstraat in Zulte. José is nog altijd zelfstandig vrachtwagenchauffeur en Rita werkte vroeger als naaister. (MV)