José en Lydia uit Ruddervoorde zijn een briljanten koppel

Op 6 augustus vierden José Colpaert en Lydia Boussy uit de Vlamingstraat in Ruddervoorde hun briljanten huwelijksverjaardag in feestzaal Ten Boogaerde in Kortemark.

Ze beloofden elkaar eeuwige trouw voor het altaar in de Noodkerk op de Balliebrugge op 1 augustus 1958.

José werd geboren op 18 april 1935 in Ruddervoorde en werkte als pistoolschilder in de meubelfabriek De Hero in Ruddervoorde. In zijn vrije tijd kan hij genieten van een voetbalmatch en een wielerwedstrijd.

Lydia zag het levenslicht op 11 februari 1934 in Ruddervoorde en werkte bij het voormalige Siemens in Oostkamp. Ze hield van wandelen en gaan shoppen, maar dat is nu veel minder.

Het briljanten paar werden de trotse ouders van een dochter Marleen die gehuwd is met Jan Declercq. Ze zijn de grootouders van Lien Declercq en Jan Andries, en van Bram Declercq en Sigrid Blancke. Joran, Brent, Nisa, Liss en Mattise zijn hun achterkleinkinderen. (GST)