Jonny en Sonia vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Jonny Vandermeersch en Sonia Daels werden ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum op het gemeentehuis ontvangen. Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord.

Jonny en Sonia zijn beiden geboren en getogen Ledegemnaars. Hun zestigste huwelijksverjaardag is het ideale moment om eens terug te blikken naar hun jeugdjaren en het begin van hun lange relatie.

Sonia werd op 5 november 1946 in Ledegem geboren. Ze groeide samen met haar broer en zus op. Het gezin Daelswoonde in de St.-Pieterstraat. Na haar schooltijd in Ledegem startte Sonia op 15-jarige leeftijd als textielarbeidster in ’t Fabriekske. Ze werkte er tot de geboorte van de kinderen.

Jonny Vandermeersch zag het levenslicht op 24 juni 1943 als tweede in een gezin van zes kinderen. Hij groeide op met vier broers en een zus. Jonny bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in de Papestraat. Zijn lagere school volgde hij in Ledegem, daarna trok hij naar het VTI in Menen. In 1960 ging hij aan de slag in ’t Fabriekske als meestergast textielarbeiders. Later werkte hij bij de firma Depoorter in Roeselare.

Goed bewaard geheim

Wanneer de vonk oversloeg tussen het diamanten koppel blijft een goed bewaard geheim. Wat we wel zeker weten is dat het jonge paar op 19 februari 1965 in het gemeentehuis van Ledegem stond voor burgemeester Michel Decoene om met elkaar te trouwen. De jonggehuwden woonden eerst op de Dadizelehoek. In 1974 verhuisden ze naar de Cardijnlaan. Het diamanten echtpaar kreeg drie kinderen: Katy, Kurt en Veerle. De kinderen zorgden op hun beurt voor zes kleinkinderen: Kenneth, Arne, Senne, Bavo, Thibo en Maxime.

Het koppel houdt van sport. Zo stond Jonny mee aan de wieg van volleybalclub Mevo. Hij was er ook jarenlang bestuurslid. Jonny en Sonia houden ook van voetbal en maakten tijdens hun leven indrukwekkende reizen. Zo gingen ze al naar Kenia, Cuba en de Niagara watervallen.