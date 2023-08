Jonny en Francine vieren hun gouden jubileum

Jonny Pecceu (70) en Francine Tuytten (69) vierden hun gouden huwelijksjubileum in de feestzaal De Lissewal in Elverdinge. Willy werd geboren in Sint-Juliaan en Francine zag het levenslicht in Zillebeke. Ze woonden 13 jaar lang in Zandvoorde, om nadien naar Zonnebeke te verhuizen. Het huwelijk werd voltrokken op 14 juli 1973 en nadien werd er gefeest in de gewezen feestzaal Breughel te Zonnebeke op de tonen van het orkest Bryon. Het gezin kreeg twee dochters: Petra uit Langemark en Peggy uit Zonnebeke, die zorgden voor drie kleinkinderen. Jonny werkte vanaf zijn zestiende bij Picanol als motorenfrezer en kon al aan zijn 55 jaar met pensioen. Francine heeft heel haar leven in de confectie gewerkt met achtereenvolgens BST (Zonnebeke), Radtke (Zonnebeke), Lee (Wervik) en nadien ging ze naaien en strijken. Nu genieten ze van een lekker pensioen en gaan vooral fietsen, wandelen en houden van reizen. Voor een goed huwelijk is hun motto: “Alles samen durven doen en alles uitpraten met elkaar”. Tijdens hun feest kregen ze bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur die hen hun felicitaties overmaakte. (foto ZB)

Foto en os ZB