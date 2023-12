Johny en Sonja zijn een gouden bruidspaar

Johny Vlamynck (73) is geboren en getogen in De Panne. Hij leerde zijn toekomstige echtgenote, Sonja Haelewyck (71) die geboren is in Veurne, kennen op het strand. Op 24 november 1973 beloofden ze elkaar voor eeuwig trouw, en die belofte zijn ze tot vandaag nagekomen. Ook hun liefde voor de zee bleef, want ze zijn sinds hun huwelijk altijd in De Panne blijven wonen. Johny verdiende de kost als elektricien, Sonja als kapster. Later werkte het stel nog een aantal jaren voor de gemeente. Johny en Sonja kregen twee dochters, Cindy en Wendy. Zij zorgden voor vijf kleinkinderen. Johny en Sonja zijn al zo’n 10 jaar met pensioen, maar vervelen doen ze zich nooit. (foto MVO)