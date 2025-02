Johny en Grietje vieren vijftig jaar getrouwd met groot feest

Johny Desmedt en Grietje Depla vierden op vrijdag 7 februari in zaal Cycloon in Ledegem hun vijftigste huwelijksverjaardag. Het koppel uit de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem gaf elkaar exact vijftig jaar geleden het ja-woord.

Een leven samen

Op 7 februari 1975 beloofden Grietje Depla en Johny Desmedt elkaar om samen door het leven te gaan. Grietje werd geboren op 17 december 1956 in Roeselare. Haar wiegje stond in de Vijfwegenstraat. Ze liep school in Viso in Roeselare en startte haar loopbaan als winkelbediende in een kruidenierszaak langs de Zuidstraat. Het grootste deel van haar carrière werkte ze als poetshulp binnen de scholengemeenschap Moorsledegem. Grietje zorgde ervoor dat de school in Rollegem-Kapelle er telkens netjes bij lag. Ze houdt van lekker eten en kan zich ook lang bezighouden met het invullen van kruiswoordraadsels.

Johny is een geboren en getogen Ledegemnaar die op 2 februari 1952 het levenslicht zag. Hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in de Sint-Pieterstraat in Ledegem. Johny startte zijn loopbaan bij de firma Decoene en ging daarna aan de slag bij de firma ‘De Zetel’ in Ardooie.

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen in danszaal De Karre in Rumbeke. De romantiek vierde hoogtij op de hit Schat, wat kost een zoen van jou. Johny en Grietje weken daarna niet meer van elkaar zijde en besloten te trouwen. Na hun huwelijk op 7 februari 1975 trokken ze op huwelijksreis naar Lourdes. Het gezinsgeluk groeide in 1981 met de geboorte van hun zoon Dieter. Inmiddels zijn er ook drie kleinkinderen: Matteo, Eva en Anna. De grootouders zijn erg fier op hen en volgen hun doen en laten op de voet.

Plechtigheid

Tijdens hun feest in zaal Cycloon zette het gemeentebestuur Grietje en Johny in de bloemetjes. Schepen Greta Vandeputte verraste hen met een speech. Het koppel kreeg ook een boeket bloemen en een waardebon van 125 euro, te besteden bij een Ledegemse handelszaak. (BFER)