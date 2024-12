John en Christele zijn al 60 jaar een gelukkig paar

John Rau (69) en Christele Jolijt (69) stapten op 4 december 1974 in het huwelijksbootje in Oostende. Daarmee vieren ze hun diamanten huwelijksverjaardag. Het koppel kreeg tijdens hun huwelijk drie kinderen. De familie werd ondertussen uitgebreid met vijf kleinkinderen waar ze graag voor zorgen. John zijn loopbaan is kort samen te vatten. Zijn hele leven werkte hij als kok. Christele werkte dan weer als keukenhulp, maar de eerste 25 jaar van haar loopbaan werkte ze in een krantenwinkel. Nu ze op pensioengerechtigde leeftijd zijn, houden ze zich graag bezig met kaarten. Ze wonen samen in de Torhoutsesteenweg. (JRO/foto JRO)