Johan en Jeannette vierden hun gouden jubileum

Johan Dauwens (geboren in Knokke op 2 juli 1952) en Jeannette Delanghe (geboren in Blankenberge op 28 maart 1951) uit de Canadezenstraat in Lissewege hebben in De Grote Stove in Zuienkerke hun gouden huwelijksjubileum gevierd, met onder meer een optreden van zanger Jacco Ricardo.

Het koppel leerde elkaar destijds kennen in een feestzaal in Lissewege. Vijftig jaar geleden traden ze in het huwelijk en kregen twee kinderen en vier kleinkinderen.

Johan is aannemer geweest in schilderwerken, wat verdergezet wordt door hun zoon, en Jeannette was sanitair helpster. Johan is al dertig jaar actief als voorzitter in het voetbal van Lissewege. Hij zit al langer in het bestuur. Hij volgt ook de sporten van zijn kleinkinderen, die voetbal spelen en koersen. Jeannette zwemt nog zowat dagelijks om fit te blijven.

Schepen Nico Blontrock kwam namens het Brugse stadsbestuur het koppel feliciteren met z’n gouden huwelijksjubileum. (SR/foto SR)