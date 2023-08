Johan Blootacker en Denise Defoer vormen gouden paar

Op 22 juli mochten Johan Blootacker en Denise Defoer met hun familie naar het gemeentehuis voor het feest ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar uit de Kapellestraat in Koolskamp leerde elkaar kennen in het Thier Brau Hof in Torhout en huwde in Koolskamp op 5 juli 1973.

Johan is afkomstig uit Ieper waar hij geboren is op 1 januari 1951. Op 9 december 1951 werd Denise in Roeselare geboren. Het echtpaar heeft drie dochters. Inge is samenwonend met Racid Subley. Sofie is de echtgenote van Kurt Simkens. Lien is de echtgenote van Lorenz Claeys.

Kwaliteitscontroleur

Johan startte zijn beroepsloopbaan bij Vermeulen en Verbeke in Roeselare waar hij 13 jaar als mecanicien aan de slag bleef tot de firma stopte na een faillissement. Daarna startte Johan bij New Holland is Zedelgem. Van draaier bracht hij het via interne promoties tot kwaliteitscontroleur. Op 55-jarige leeftijd kon hij er met brugpensioen.

Hobby’s heeft Johan ook: een midweek eropuit, een fietstochtje maken, munten verzamelen en een vleugje muziek.

Verpleegkundige

Denise ging na haar middelbare studies voor verpleegster studeren bij Ic Dien in Roeselare. Ze werd verpleegkundige in de Sint-Jozefskliniek in Pittem en promoveerde er tot psychiatrisch verpleegkundige.

Denise blijft fit dankzij linedance en wandelingen. Zij onderhoudt nog steeds goede contacten met de collega’s op het vroegere werk. (JM)