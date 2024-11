Joël en Ginette vieren gouden jubileum

Joël Gruwé (71) en Ginette Cools (67) vierden hun gouden huwelijksjubileum. Joël, geboren in Adinkerke, groeide op in een gezin met zeven broers. Ginette deelde haar jeugd met drie broers: Philippe, Ronny en Rudi. Het liefdesverhaal van Joël en Ginette begon in De Wedergeboorte in Lombardsijde. Ze huwden op 15 november 1974. Hun huwelijk werd bekroond met de geboorte van twee kinderen: Lindsey en Levi, en later met zeven kleinkinderen: Febe, Senna, Seppe, Jelle, Berre, Lara en Lize. Hun gezin werd nog groter en rijker door de komst van achterkleinkinderen Matz en Cas. Joël bouwde een carrière uit bij firma Vandenbussche Michel en Pedro in Oostduinkerke. Ginette bracht haar passie voor koken tot leven in De Kindervreugde, nu bekend als De Barkentijn, in Nieuwpoort-Bad. In hun vrije tijd waren ze sportief actief: Joël als voetballer bij White Star Adinkerke en Ginette als lid van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort. (PG/foto IV)