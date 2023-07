Jeroom en Rose zijn vijftig jaar getrouwd

Het echtpaar Jeroom Van Quakebeke (geboren in Brugge op 26 maart 1942) en Rose Ruysschaert (geboren in Brugge op 13 april 1939) uit de Korte Molensstraat in Sint-Andries vierde op zondag 23 juli het diamanten huwelijksjubileum in Salons Denotter in Zedelgem.

Ze leerden elkaar kennen in Sint-Kruis. Na hun huwelijk kregen ze één zoon, namelijk Dirk. Verder zijn er nog twee kleinkinderen. Na enkele jaren werken in de Bon Marché trok het koppel naar Oostende waar ze eerst in de winkel van Delhaize en later in het station actief waren. Ze kunnen Oostende nog steeds niet missen want nog eenmaal per week trekken ze naar Oostende om er te winkelen of voor een heerlijk etentje. Na vele jaren in Oostende gewoond te hebben wonen ze nu in Sint-Andries in het ouderlijk huis van haar. Het was schepen Minou Esquenet die het koppel ging feliciteren met het diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)