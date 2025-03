Jeroom en Greta blazen 60 huwelijkskaarsjes uit

Jeroom Verledens (87) en Greta Labaere (89) werden ontvangen op het stadhuis door schepen Stephanie Demeyer voor hun diamanten bruiloft. De schepen bood hen enkele geschenken aan en feliciteerde hen.

Jeroom is geboren op 21 oktober 1937 in Ooigem. Hij was thuiswever en werkte bij drie tapijtbedrijven. Jeroom vult zijn dagen met tekenen, schilderen en knutselen. Greta is geboren op 29 oktober 1935. Zij houdt van naaien en woordzoekers. Greta werkte als gerante in een nieuwkuiszaak.

Ze leerden elkaar toevallig kennen in Ooigem. Ze trouwden op 20 februari 1965 in de Giovanni et Paolokerk in Rome en trokken op huwelijksreis naar Zwitserland. Ze kregen twee kinderen, Isabelle en Emmanuel, en hebben 6 kleinkinderen.