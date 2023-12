Jeroom en Germaine zijn briljanten paar

De 89-jarige Jeroom De Clercq en de 91-jarige Germaine Lefevre vierden hun 65 ste huwelijksjubileum tijdens de receptie op het gemeentehuis van Olsene.

Jeroom werd geboren in Olsene en Germaine in Zulte. Ze leerden elkaar op Zulte Firtel. Op 14 november 1958 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze wonen nu in de Knokstraat in Zulte. Ze hebben zes kinderen, twaalf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Jeroom werkte 35 jaar bij broedmachineproducent Petersime en Germaine deed het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Jeroom houdt zich nu vooral bezig met tuinieren en Rosa doet nog altijd het huishouden. (MV)