De 89-jarige Jerome Baertsoen en de 89-jarige Georgette Gilbert vierden hun briljanten huwelijksjubileum op het gemeentehuis in Olsene.

Jerome werd geboren in Kruishoutem en Georgette in Zulte. Ze leerden elkaar kennen in Kruishoutem.Op 13/04/1958 stapten ze in het huwelijksbootje te Zulte.Ze wonen nu in de Leenstraat in Zulte. Ze hebben 1 kind en 3 kleinkinderen. Roger was actief als schrijnwerker en Georgette werkte in de wolspinnerij. Beiden houden ze zich nog bezig in de tuin. (MV/foto MV)