Jenny en Eric vieren halve eeuw huwelijksgenot

Jenny Dewitte en Eric Vanpachtenbeke werden eind april op het gemeentehuis ontvangen voor de viering van hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn allebei nog steeds heel sociaal actief, maar doen het nu allemaal wat rustiger aan.

Jenny Dewitte (72) en Eric Vanpachtenbeke (72) uit de Graaf Felix de Muelenaerestraat in Pittem traden 50 jaar geleden in het huwelijksbootje en mochten dit samen met hun familie vieren op zaterdag 29 april. Het koppel heeft drie dochters: Eveline (45), die twee dochters Alessa (19) en Ayelle (17) heeft, Stefanie (43) en Valerie (38), die één dochter Estelle (9) heeft.

Eric is afkomstig uit Tielt en is het derde kind uit een gezin van tien. Hij heeft nog zes broers en drie zussen. Hij verloor zeer vroeg zijn vader, zodat zijn moeder er al snel alleen voor stond bij de opvoeding van de kinderen. Hij liep lagere school op de Tieltse Poelberg en ging daarna naar het VTI, waar hij de richting Mechanica A3 volgde. Toen hij begon te werken, moest hij dertien keer solliciteren voor hij aan de slag kon. De firma Viaene uit Tielt bleek echter wel een schot in de roos, want Eric bleef hier aan het werk voor de rest van zijn veertigjarige carrière. Jenny is een geboren en getogen Pittemse en is ook afkomstig uit een kroostrijk gezin, want zij heeft nog vijf zussen en twee broers. Ze ging naar de lagere school in de inmiddels ter ziele gegane Liefdeschool in Tielt en volgde daarna lessen op de naaischool. Op haar vijftiende begon ze te werken als huishoudster bij de familie Debusschere en ging daarna bij Weverij Clarysse aan de slag. Ze werd nadien huisvrouw om de zorg voor de kinderen op zich te nemen.”

Verenigingsleven

“Wat hobby’s betreft, kom ik automatisch uit bij het scheidsrechter zijn in het voetbal, iets wat ik gedurende twintig jaar met zeer veel motivatie gedaan heb”, steekt Eric van wal. “Ik ben zeven jaar als scheidsrechter actief geweest in de jeugdreeksen. Daarna ben ik overgeschakeld naar grensrechter, iets wat ik dertien jaar gedaan heb tot in de bevorderingsreeksen. Ik ben ook twintig jaar penningmeester geweest in het ACV en in de afdeling Hout en Bouw hiervan. Nu ben ik vooral actief binnen Okra, waar ik de fietsritten uitstippel voor de wekelijkse fietstrip op woensdagnamiddag.”

“Ik ben dan weer jarenlang actief geweest binnen Femma (de vroegere KAV) en ben lid geweest van het Femma-koor”, gaat Jenny verder. “Toen mijn activiteiten binnen Femma wat verminderden ben ik vrijwilliger geworden in het WZC Sint-Remigius, wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds doe. Verder help ik mee bij de kinderen en de kleinkinderen en fiets ik, net als Eric, elke week mee met Okra. Zoals je merkt, zijn we dus allebei zeer actief in het verenigingsleven, al hebben we inmiddels de bestuursfuncties wel aan anderen over gelaten.”

Gezellig reizen en eten

“Wat reizen betreft gingen we, toen de kinderen nog kleiner waren, regelmatig naar de Ardennen. Toen we 25 jaar getrouwd waren zijn we naar Cyprus geweest en toen hebben we een beetje de smaak van het reizen te pakken gekregen. We zijn inmiddels op heel wat mooie plaatsen in de wereld geweest.” (JG)