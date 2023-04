Jenny en Carlos vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag

Carlos Casteleyn en Jenny Espeel zijn ontvangen in het gemeentehuis, naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Ze stapten op 6 april 1973 in het huwelijksbootje.

Jenny Espeel is een rasechte Winkelse. Ze werd er geboren op 7 februari 1951 als tweede in een gezin van vier kinderen. Jenny moest haar mannetje staan tussen drie broers. Het gezin Espeel woonde in de Kapelstraat. Jenny doorliep de school in Sint-Eloois-Winkel en volgde nog enkele jaren naaischool in Moorsele. Daarna ging ze aan de slag als naaister, bij Monotex in Moorsele en later bij Leroma in Rollegem-Kapelle. Jenny gooide echter plots het roer om en werd onthaalmoeder. In die 36 jaar vertrouwden de ouders van een vijftigtal kinderen hun dierbaarste bezit aan Jenny toe.

Zumba

De gewezen onthaalmoeder is erg creatief en actief binnen het verenigingsleven. Het maken van handgemaakte wenskaarten is haar specialiteit. Sinds de opstart van het Eligiuskoor is ze ook lid van de vereniging. Daarna is ze de bezieler van de plaatselijke zumbalessen: Jenny slaagde erin wekelijks tientallen dames warm te maken om mee te sporten.

Carlos werd geboren op 3 september 1949 in Roeselare. Zijn wiegje stond in Oekene. Hij groeide op met zijn broer en zus. Vader Casteleyn was gemeenteraadslid in Oekene; later zou ook Carlos zich interesseren in politiek.

Carlos stond 37 jaar lang voor de klas in het Sint-Jozefscollege in Izegem. Daar gaf hij het vak economie. Bovendien gaf hij ook liefst vijftig jaar lang avondonderwijs aan startende zelfstandigen, in Syntra Kortrijk en Syntra Roeselare.

Daarnaast was en is hij ook heel actief in het verenigingsleven. Zo is hij lid van het CD&V-bestuur, voorzitter van het centraal kerkbestuur, en trouwe medewerker bij Winkel Sport. Sinds 2012 is hij gemeenteraadslid – volgend jaar is hij met zijn 75 lentes zelfs het oudste zetelend gemeenteraadslid ooit in Ledegem.

’t Kruiske

Jenny en Carlos leerden elkaar kennen in het uitgaansleven. Ze ontmoetten elkaar in café ’t Kruiske. Ze besloten te trouwen en stonden op 6 april 1973 in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel, voor eerste schepen Gerard Devolder.

Het kersverse paar nestelde zich in de Molenstraat in Rollegem-Kapelle, om in 1978 te verhuizen naar de Vlaschaardlaan in Sint-Eloois-Winkel. Ook hun kinderen Evelyne en Wouter voelden zich er helemaal thuis. Inmiddels zijn er met Amélie en Mathis twee kleinkinderen. (BF)