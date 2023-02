Jef Bouckaert en Helena Maertens uit Elverdinge vieren diamanten bruiloft

Op zondag 5 februari vierden Joseph Jef Bouckaert en Helena Maertens hun diamanten huwelijksjubileum in De Lissewal met familie, tal van vrienden en kennissen uit het rijke Elverdingse verenigingsleven.

Lena werd geboren in Oostnieuwkerke op 22 november 1941 als vijfde in een gezin van zes. Ze verliet op jonge leeftijd de schoolbanken om thuis mee te helpen op het hof. Ook Jef, die geboren werd op 19 januari 1942 in Elverdinge, stopte op zijn 16de met studeren aan de landbouwschool in Roeselare.

Na hun huwelijk op 30 januari 1963 vestigden ze zich na het overlijden van Jefs vader definitief in de landbouwhoeve in de Oude Boezingestraat die ze uitbouwden tot een modern bedrijf. Uit het huwelijk werden twee zonen geboren. Filip (57) is gehuwd met Damienne Coudron en woont met Niels, Siebe en Gilles in Zillebeke. Geert (55) is de vader van Bram, Lies, Lotte en Ruben, die stierf op 18-jarige leeftijd.

Er zijn ondertussen drie kleinkinderen: Annabelle en de tweeling Camille en Eloïse. In de toespraken werden Jef en Lena overladen met dankwoorden voor hun jarenlange inzet in het gemeenschapsleven van Elverdinge. Op de foto herkennen we centraal het diamanten koppel met hun zonen Filip en Geert, geflankeerd door schepen Eva Ryde en ereschepenen Stephaan De Roo en Jef Verschoore.

(foto RLa)