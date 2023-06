Jeannine en Roger zijn diamanten koppel

Jeannine Jonckheere (79) en Roger Tegethoff (83) uit de Zuidstraat vierden hun diamanten bruiloft. Ze stapten op 25 mei 1963 in het huwelijksbootje. Jeannine is een rasechte Westkerkse en Roger groeide op in De Panne. Beroepshalve was Roger postbode. Jeannine zorgde voor het huishouden en het gezin. De jubilarissen kregen twee kinderen: zoon Luc, getrouwd met Maureen, en dochter Nancy, getrouwd met Vincent. Er zijn ook drie kleinkinderen. Simon en Ellis, Sara en Matthys, Justine en Bram. En binnenkort mogen Jeannine en Roger hun eerste achterkleinkind verwelkomen. Burgemeester Anthony Dumarey en schepen Gino Dumon brachten de gelukwensen van het koningspaar en van de stad over. (foto LIN)