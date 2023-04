Jeannine en Frans uit Ingelmunster zijn 65 jaar getrouwd

In het wzc Maria Rustoord in de Weststraat werd het briljanten echtpaar Frans Galle en Jeaninne Ganseman in de bloemetjes gezet. Frans (83) werkte als bediende bij de spoorwegen.

Jeaninne (83) was bediende bij de KBC. Bloemen en vogels waren hun belangrijkste hobby’s. Het koppel trouwde op 19 april 1958. Ze woonden vele jaren in Denderleeuw. Op vraag van hun dochter Greta, die toen in Bavikhove woonde, verhuisden ze dertien jaar geleden naar de Schoolstraat in Ingelmunster. Sinds 8 juni 2018 verblijft Jeannine in het wzc Maria Rustoord. Frans volgde op 30 september 2022.

Ze hebben een dochter Greta die nu in Oostende woont, een kleindochter Sophie en een achterkleinzoon Noah. In het wzc Maria Rustoord werd het briljanten echtpaar in de bloemetjes gezet door de naaste familie, directie, het personeel, de bewoners van de Hugo Verriestlaan en ook door het gemeentebestuur.

(Patrick D./Foto FODI)