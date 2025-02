Jean-Pierre en Yvette vieren diamant

Jean-Pierre Coeman (82) en Yvette Vanhoutte (80) kregen thuis het bezoek van schepen van Senioren Stephanie Demeyer. Ze kregen bloemen en geschenken voor hun diamanten huwelijksverjaardag: 60 jaar getrouwd. Yvette volgde het lager onderwijs en was stikster. Ze is lid van OKRA. Jean-Pierre is geboren in Kortrijk op 11 december 1942. Hij ging naar het Sint-Amandscollege en werkte bij Belgacom en is lid van OKRA. Ze leerden elkaar kennen op het Bal van de dode Ezel in Kuurne en trouwden op 23 januari 1965 in Kortrijk in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het feest had plaats in Het Waaihof in het Astridpark. Hun zoon Jurgen is getrouwd met Vera Kints. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)