Jean-Pierre en Rika vieren gouden jubileum in Nieuwpoort

Op zaterdag 26 november vierden Jean-Pierre Lecompte (70) en Rika Debecker (70) hun gouden jubileum en werden ze in het stadhuis ontvangen.

Ze groeiden op in Wervik. De vader van Jean-Pierre was wegenwerker en zijn moeder werkte als grensarbeidster in een textielfabriek in Frankrijk. De vader van Rika kwam aan de kost als douanebeambte terwijl haar moeder de zorg voor het huishouden en hun drie opgroeiende kinderen voor haar rekening nam.

Jean-Pierre volgde les in de technische richting en schoolde zich met weekend- en avondopleidingen bij tot elektrotechnieker. Rika werkte de middelbare school af in de afdeling snit en naad. Jean-Pierre was actief als zelfstandige in de sector van de beveiliging, alarmsystemen, camerabewaking en toegangscontrole. Rika werkte in een confectiebedrijf. Na de geboorte van hun eerste kind Veerle wijdde ze zich met veel liefde en toewijding aan het gezin.

Ontmoeting in Gastons frietkot

Jean-Pierre en Rika leerden elkaar kennen in Gastons frietkot in Wervik. Na dit eerste frietje huwden ze op 24 november 1972. Jean-Pierre en Rika hebben een hechte band met hun dochter Veerle en schoonzoon Tom, zoon Bart en schoondochter Wendy en uiteraard ook met hun elfjarige kleinzoon Joost.

Als fervente reizigers hebben ze Europa volledig doorkruist. Nu zoeken ze het dichter bij huis en maken ze veel fietstochten. Vroeger hadden ze ook een stacaravan op camping Riviera waar ze vooral in de weekends verbleven. In april 2019 besloten ze om zich definitief in Nieuwpoort te vestigen. (PG)