Jean-Pierre en Greta vieren goud

Met een feestelijke receptie en een hartelijke ontvangst zijn Jean-Pierre Gallez en Greta D’heygers in het gemeentehuis verwelkomd ter gelegenheid van hun gouden huwelijksverjaardag. De burgemeester had er zijn beste flessen wijn ontkurkt, want het koppel is culinair zeer onderlegd.

Jean-Pierre werd in Tielt geboren op 16 maart 1950, Greta op 4 januari 1951. Ze leerden elkaar kennen in een tent in Meulebeke, tijdens een optreden van Will Tura. Ze trouwden in Meulebeke op 6 juli 1973, en na een lang verblijf in het Prinsenhof wonen ze nu in de Oude Lichterveldsestraat. Jean-Pierre en Greta hebben twee kinderen: Alexander – bekend van het café OPCD – en Ellen, en Micheline en Nico. Met Roxanne is er een kleinkind.

In 1966 startte Jean-Pierre zijn culinaire loopbaan als jobstudent in Toerist, een restaurant en feestzaal in Meulebeke. Na zijn dienstplicht scherpte hij zijn culinaire kennis en die van de Franse taal aan in Doornik, waar hij in een restaurant op de Markt werkte. In 1972 was er een poosje de Shamrock in Tielt, en in 1976 opende hij in Ardooie het Prinsenhof. Daar roerde hij bekwaam in de potten tot in 2008.

Druk sociaal leven

Jean-Pierre had ook oog voor tal van sociale en culturele activiteiten. Hij was lid en bestuurslid van de Stalen Boogmaatschappij Willem Tell. Twaalf jaar was hij voorzitter van Horeca West-Vlaanderen. Hij was medestichter van Curibel. In Ardooie was Jean-Pierre voorzitter van de Middenstandsorganisatie. Hij stichtte een supportersvereniging van Cercle Brugge. Hij deed ook enkele malen een gooi naar een zitje in de gemeenteraad op, de lijst Groep 82. Als niet verkozene mocht hij twee legislaturen naar het OCMW. Jean-Pierre lag ook aan de basis van het Ardoois gebraad en liet voor de Skobiakfeesten het Skobiakbier brouwen. Voorts was hij ook coördinator van het buurt informatie netwerk.

Greta studeerde in 1970 af als onderwijzeres. Een job die ze drie jaar deed in de Paanders en even lang in Ruiselede. Vanaf 1976 ging ze meewerken in het Prinsenhof. Greta was lid van de Ardooise kunstkring Het Penseeltje en ging naar de schilderacademie in Izegem. Zes jaar heeft ze zich ook ingezet voor Kraak-net. Ze is nog altijd lid van Vief, de bond voor senioren. (JM)