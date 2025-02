Jean-Pierre (72) en Dominique (68) vieren gouden bruiloft

Jean-Pierre Janssens (72) en Dominique Verdoolaeghe (68) vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. De liefde tussen de twee begon op een carnavalsbal, groeide uit tot een leven samen in de horeca en resulteerde in een gouden huwelijk.

Jean-Pierre en Dominique leerden elkaar in hun tienerjaren kennen op een carnavalsbal. “We kenden elkaar al van zien,” vertelt Dominique. “Hij zat op de Hotelschool en ik werkte in een restaurant in Westende. Er werden foto’s genomen op dat bal, en ik heb achteraf aan een collega gevraagd wie die jongen was. Zo is de vonk overgeslagen.” Op 14 februari 1975 stapten ze in het huwelijksbootje.

Een leven in de horeca

Samen runden ze 33 jaar lang restaurant De Pierrot in Oostende. “Eerst in de Van Iseghemlaan, later in de Langestraat, waar nu Huize Astrid is,” vertelt Dominique. “Mijn man stond in de keuken, ik in de zaal. Dagschotels en vis waren onze specialiteit. We deden alles zelf: de boodschappen, het huishouden, de voorbereidingen. Onze vakantie? Dat was het huishouden doen!”

Na hun pensioen bleef het koppel trouw aan de zee. “We wonen al 43 jaar in hetzelfde huis en gaan nooit op vakantie,” zegt Dominique. “Dat zegt ons niets. We vinden het hier aan de kust gewoon fantastisch. In de winter wandelen we elke dag op de zeedijk. Hier zijn we altijd op vakantie.”

Ondanks een leven lang samen in de zaak, heeft hun liefde standgehouden. “Het belangrijkste is goed naar elkaar luisteren,” zegt Dominique. “We waren dag en nacht samen, maar we konden goed overeen. En we zijn nog steeds gelukkig getrouwd.” (ZB)