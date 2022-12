Jean en Lucienne uit Rekkem blazen 60 huwelijkskaarsjes uit

Het was zaterdag feest ten huize van Jean De Winter en zijn echtgenote Lucienne Bintein. Het koppel vierde hun zestigste huwelijksverjaardag en voor deze gelegenheid werden ze plechtig ontvangen op het Dorpshuis in Rekkem. Het was op 30 november 1962 dat Jean en Lucienne elkaar hun jawoord gaven.

Jean Dewinter (80) werd geboren op 3 oktober 1942 In het Franse Norrey en Bessain. Hij was beroepshalve chauffeur en werkte onder meer bij Despriet in Kortrijk, Vandeputte in Moeskroen, bij Galloo in Menen en ten slotte bij Coudron in Moeskroen. Voetbal en autocross waren zijn grote hobby’s, nu is hij een fervent vinkenliefhebber en zorgt hij graag voor de kinderen en de kleinkinderen.

Lucienne Bintein (79) werd geboren op 30 november 1943 in Rekkem en huwde op haar verjaardag. Zij werkte drie jaar bij tapijtengigant De Poortere in Aalbeke en bleef dan thuis voor de opvang en opvoeding van de kinderen. Naaien was haar grootste hobby.

Het diamanten koppel woont langs de Neerweg in Rekkem. Ze hebben vier kinderen: Orlando, Darline, Laetitia en Cynthia. Ze zijn ook de trotse groot- en overgrootouders van 13 klein- en 21 achterkleinkinderen. (WO)